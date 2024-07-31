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Стародубцев Влас

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1674

Сын: Стародубцев Иван

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1676

Сын: Стародубцев Анисим

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1689

Сын: Стародубцев Артем

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Стародубцев Лука

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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