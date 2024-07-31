Стародубцев Влас
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Стародубцев Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1676
Сын: Стародубцев Анисим
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1689
Сын: Стародубцев Артем
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1699
Сын: Стародубцев Лука
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно