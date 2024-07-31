Стародубцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Иван

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1674

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Стародубцев Влас

Мать: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1694

Сын: Стародубцев Игнат

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Стародубцев Афанасий

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Стародубцев Тихон

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: (Стародубцева) Агафья

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
1752
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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