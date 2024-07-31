Стародубцев Иван
Место рождения
Дата рождения1674
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Стародубцев Влас
Мать: ?
Рождение ребёнка
1694
Сын: Стародубцев Игнат
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1709
Сын: Стародубцев Афанасий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1724
Сын: Стародубцев Тихон
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1725
Дочь: (Стародубцева) Агафья
Мать ребёнка: ?
Смерть
1752