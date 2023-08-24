Царев Василий Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царев Василий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Царев Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1876 ст.

Сын: Царев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Царева Анна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царева Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Афанасьево, Богородский р-н, Нижегородская обл., Россия
Смерть
Неизвестно
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