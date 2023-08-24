Царев Василий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Царев Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1876 ст.
Мать ребёнка: Царева Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Царева Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Афанасьево, Богородский р-н, Нижегородская обл., Россия
Смерть
Неизвестно