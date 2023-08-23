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(Харина) Анна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1782 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1761 г.р.

Мать

Вычислено 1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
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Рождение
Вычислено 1782 ст.

Отец: Харин Осип Федосьевич

Мать: Харина ------