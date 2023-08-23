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(Харина) Анна Осиповна
(Харина) Анна Осиповна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1782 ст.
Пол
Женский
Отец
Харин Осип Федосьевич
Вычислено 1761 г.р.
Мать
Харина ------
Вычислено 1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Вычислено 1782 ст.
Отец:
Харин Осип Федосьевич
Мать:
Харина ------
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