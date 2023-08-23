Харина ------
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.
Дочь: Анна Осиповна
Отец ребёнка: Харин Осип Федосьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1787
Дочь: Ефимья Осиповна
Отец ребёнка: Харин Осип Федосьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Дочь: Евдосья Осиповна
Отец ребёнка: Харин Осип Федосьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.
Сын: Харин Фома Осипович
Отец ребёнка: Харин Осип Федосьевич
Смерть
Неизвестно