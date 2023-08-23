Харина ------ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина ------

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1782 г.р.
Вычислено 1787 г.р.
Вычислено 1789 г.р.
Вычислено 1790 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.

Дочь: Анна Осиповна

Отец ребёнка: Харин Осип Федосьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1787

Дочь: Ефимья Осиповна

Отец ребёнка: Харин Осип Федосьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Дочь: Евдосья Осиповна

Отец ребёнка: Харин Осип Федосьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.

Сын: Харин Фома Осипович

Отец ребёнка: Харин Осип Федосьевич

Смерть
Неизвестно
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