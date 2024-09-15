Графская (Куприянова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графская (Куприянова) Наталья Александровна

Место рождения

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

14.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Графский Валентин Фёдорович

Рождение ребёнка
25.02.1960

Сын: Графский Вячеслав Валентинович

Отец ребёнка: Графский Валентин Фёдорович

Рождение ребёнка
09.10.1974

Дочь: Палагутина (Графская) Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Графский Валентин Фёдорович

Шахты, город Шахты, Ростовская область

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