Графская (Куприянова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения14.03.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1960
Сын: Графский Вячеслав Валентинович
Отец ребёнка: Графский Валентин Фёдорович
Рождение ребёнка
09.10.1974
Дочь: Палагутина (Графская) Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Графский Валентин Фёдорович
Шахты, город Шахты, Ростовская область