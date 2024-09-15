Графский Валентин Фёдорович
Место рожденияДуплято-Маслово
Дата рождения14.03.1933
Дата смерти22.02.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1960
Сын: Графский Вячеслав Валентинович
Мать ребёнка: Графская (Куприянова) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
09.10.1974
Дочь: Палагутина (Графская) Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Графская (Куприянова) Наталья Александровна
Смерть
22.02.1990