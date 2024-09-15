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Графский Валентин Фёдорович

Место рождения

Дуплято-Маслово

Дата рождения

14.03.1933

Дата смерти

22.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1933

Отец: Графский Фёдор Иванович

Мать: Графская (Евсеева) Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Графская (Куприянова) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
25.02.1960

Сын: Графский Вячеслав Валентинович

Мать ребёнка: Графская (Куприянова) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
09.10.1974

Дочь: Палагутина (Графская) Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Графская (Куприянова) Наталья Александровна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Смерть
22.02.1990
Шахты, город Шахты, Ростовская область

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