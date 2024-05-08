Авраамов-Петров-Козлов (Стефанов) Евграф Павлович
Место рождения
Дата рождения07.12.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1858 ст.
Бракосочетание
10.04.1877 ст.
Рождение ребёнка
22.04.1881 ст.
Сын: Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Павлов) Георгий Евграфович
Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова-Иванова) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
23.01.1884 ст.
Дочь: Стефанова-Авраамова-Петрова-Козлова (Павлова) Ксения Евграфовна
Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова-Иванова) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
09.01.1896 ст.
Сын: Стефанов-Козлов (Павлов) Григорий Евграфович
Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова-Иванова) Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно