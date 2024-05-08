Авраамов-Петров-Козлов (Стефанов) Евграф Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамов-Петров-Козлов (Стефанов) Евграф Павлович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.12.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1858 ст.

Отец: Петров (Авраамов) Павел Стефанович

Мать: Михайлова (Самуилова) Мелания Самуиловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.04.1877 ст.

Жена: Феодорова-Курицына (Иоаннова-Иванова) Наталья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1881 ст.

Сын: Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Павлов) Георгий Евграфович

Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова-Иванова) Наталья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1884 ст.

Дочь: Стефанова-Авраамова-Петрова-Козлова (Павлова) Ксения Евграфовна

Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова-Иванова) Наталья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1896 ст.

Сын: Стефанов-Козлов (Павлов) Григорий Евграфович

Мать ребёнка: Феодорова-Курицына (Иоаннова-Иванова) Наталья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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