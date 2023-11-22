Соколкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1961
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколкин Виктор
Мать ребёнка: Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколкин Владимир
Мать ребёнка: Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколкин Александр
Мать ребёнка: Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Наталья
Мать ребёнка: Зинаида Дмитриевна
Смерть
Неизвестно