(Соколкина) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соколкина) Зинаида Дмитриевна

Место рождения

д. Кроты Тросницкого р-на Кировской обл.

Дата рождения

03.08.1935

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кроты Тросницкого р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
01.06.1961

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Соколкин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколкин Виктор

Отец ребёнка: Соколкин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколкин Владимир

Отец ребёнка: Соколкин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколкин Александр

Отец ребёнка: Соколкин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Наталья

Отец ребёнка: Соколкин Владимир

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