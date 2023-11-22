(Соколкина) Зинаида Дмитриевна
Место рожденияд. Кроты Тросницкого р-на Кировской обл.
Дата рождения03.08.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1961
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Соколкин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколкин Виктор
Отец ребёнка: Соколкин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколкин Владимир
Отец ребёнка: Соколкин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколкин Александр
Отец ребёнка: Соколкин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Наталья
Отец ребёнка: Соколкин Владимир