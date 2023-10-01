Валькович Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти11.04.1931
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Валькович Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1894
Рождение ребёнка
07.10.1907
Сын: Валькович Николай Константинович
Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валькович Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валькович Александра Константиновна
Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валькович Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валькович Софья Константиновна
Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валькович Мария Константиновна
Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна
Смерть
11.04.1931