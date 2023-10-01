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Валькович Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

11.04.1931

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Валькович Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1894

Дочь: Клименко-Валькович Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна

Рождение ребёнка
07.10.1907

Сын: Валькович Николай Константинович

Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валькович Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валькович Александра Константиновна

Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валькович Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валькович Константин Константинович

Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валькович Софья Константиновна

Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валькович Мария Константиновна

Мать ребёнка: Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна

Смерть
11.04.1931
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