Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валькович Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валькович Александра Константиновна

Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валькович Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валькович Константин Константинович

Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валькович Софья Константиновна

Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валькович Мария Константиновна

Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.1894

Дочь: Клименко-Валькович Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич

Рождение ребёнка
07.10.1907

Сын: Валькович Николай Константинович

Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич

Смерть
1944

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