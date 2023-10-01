Валькович-Бородина Ефросинья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Отец: Константин
Мать: не указана
Сын: Валькович Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич
Дочь: Валькович Александра Константиновна
Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич
Дочь: Валькович Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич
Сын: Валькович Константин Константинович
Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич
Дочь: Валькович Софья Константиновна
Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич
Дочь: Валькович Мария Константиновна
Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич
Дочь: Клименко-Валькович Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич
Сын: Валькович Николай Константинович
Отец ребёнка: Валькович Константин Васильевич