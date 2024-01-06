Берёзкин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берёзкин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1925

Дата смерти

31.01.1994

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1925

Отец: Берёзкин Григорий Матвеевич

Мать: Берёзкина Ехимия Алексеевна

Рождение ребёнка
10.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берёзкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Берёзкина Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Берёзкина Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берёзкина Мария Петровна

Смерть
31.01.1994
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