Берёзкин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1925
Дата смерти31.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1925
Рождение ребёнка
10.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минина Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берёзкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Берёзкина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Берёзкина Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берёзкина Мария Петровна
Смерть
31.01.1994