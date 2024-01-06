Берёзкин Григорий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1890
Дата смерти05.11.1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1890
Рождение ребёнка
11.08.1912
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Берёзкина Ехимия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Берёзкина Ехимия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.05.1917
Сын: Берёзкин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Берёзкина Ехимия Алексеевна
Рождение ребёнка
17.05.1922
Сын: Берёзкин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Берёзкина Ехимия Алексеевна
Рождение ребёнка
02.01.1925
Сын: Берёзкин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Берёзкина Ехимия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1966