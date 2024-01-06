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Берёзкин Григорий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1890

Дата смерти

05.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1890

Отец: Берёзкин Матвей Ануфриевич

Мать: Берёзкина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.08.1912

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Берёзкина Ехимия Алексеевна

Рождение ребёнка
22.03.1914

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Берёзкина Ехимия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.05.1917

Сын: Берёзкин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Берёзкина Ехимия Алексеевна

Рождение ребёнка
17.05.1922

Сын: Берёзкин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Берёзкина Ехимия Алексеевна

Рождение ребёнка
02.01.1925

Сын: Берёзкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Берёзкина Ехимия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берёзкина Ехимия Алексеевна

Смерть
05.11.1966
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