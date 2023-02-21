Кочина -Попок- Алла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочина -Попок- Алла Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попок Семен Игнатьевич

Мать: Попок - Зимина- Вера Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочин Юрий Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смелова -Кочина- Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Кочин Юрий Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочина Анжелика Юрьевна

Отец ребёнка: Кочин Юрий Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочин Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Кочин Юрий Витальевич

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