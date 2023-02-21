Кочин Юрий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смелова -Кочина- Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Кочина -Попок- Алла Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочина Анжелика Юрьевна
Мать ребёнка: Кочина -Попок- Алла Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочина -Попок- Алла Семеновна