Панина Прасковья
Место рождения
Дата рождения23.07.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1864
Отец: Васильев Федор
Рождение ребёнка
06.01.1881
Дочь: Бодягина Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Панин Никифор Родионович
Яблонево, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.02.1881
Рождение ребёнка
13.03.1893
Дочь: Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Панин Никифор Родионович
Воздвиженка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно