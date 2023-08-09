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Панина Прасковья

Место рождения

Чирково, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.07.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1864

Отец: Васильев Федор

Мать: Васильева Елизавета Константиновна

Чирково, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.01.1881

Дочь: Бодягина Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Панин Никифор Родионович

Яблонево, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.02.1881

Муж: Панин Никифор Родионович

Рождение ребёнка
13.03.1893

Дочь: Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Панин Никифор Родионович

Воздвиженка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно