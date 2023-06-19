Бодягина (Панина) Татьяна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения06.01.1881
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1881
Отец: Панин Никифор Родионович
Мать: Панина Прасковья
Рождение ребёнка
18.05.1901
Дочь: Якушина Александра (Шура)
Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Новичкова Анна (Нюша)
Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Сафонова Людмила
Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
19.12.1919
Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Алмазов Варвара (Ляля)
Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бодягин ?
Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954
Причина смерти: кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
южное кладбище