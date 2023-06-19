Бодягина (Панина) Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодягина (Панина) Татьяна Никифоровна

Место рождения

Яблонево, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.01.1881

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1881

Отец: Панин Никифор Родионович

Мать: Панина Прасковья

Яблонево, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.05.1901

Дочь: Якушина Александра (Шура)

Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Новичкова Анна (Нюша)

Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бодягин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Сафонова Людмила

Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
19.12.1919

Сын: Бодягин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Алмазов Варвара (Ляля)

Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодягин ?

Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бодягин Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодягин Василий Яковлевич

Смерть
1954
Причина смерти: кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
южное кладбище