деревня Воздвиженка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Воздвиженка

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
По поводу падающего подозрения на крестьян Скопинского уезда, Яблонской волости, дер. Воздвиженки, Якова Капитонова Леонова и Веневского уезда, Кормовской волости и села Показать все
По поводу падающего подозрения на крестьян Скопинского уезда, Яблонской волости, дер. Воздвиженки, Якова Капитонова Леонова и Веневского уезда, Кормовской волости и села Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3031Воздвиженская, д. вл.при р. Моше.101092933

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Яблоневская волость
Воздвиженка деревня8267при р. Моше21798316291169ЯблоневоПлет. кр. и куст. пром.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
458289Воздвиженкадеревня53°48'с.ш.39°46'в.д.N-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Вослебовское сельское поселение
61644412131д Воздвиженкадеревня

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