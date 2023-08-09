Фурсова (Уразова?) Елизавета Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Уразова?) Елизавета Родионовна

Место рождения

Нижняя Маза, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

28.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Маза, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.08.1871

Сын: Фурсов Павел Трофимович

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.09.1872

Дочь: Пелагия Трофимовна

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1876

Сын: Фурсов Андрей Трофимович (незаконнорожденный)

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1881

Сын: Фурсов Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Фурсов Роман Трофимович (солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1891

Сын: Фурсов Илья Трофимович

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурсов Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)

Смерть
28.10.1894
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область