Фурсова (Уразова?) Елизавета Родионовна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти28.10.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1871
Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)
Рождение ребёнка
30.09.1872
Дочь: Пелагия Трофимовна
Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)
Рождение ребёнка
05.08.1876
Рождение ребёнка
01.11.1881
Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)
Рождение ребёнка
01.10.1883
Сын: Фурсов Роман Трофимович (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)
Рождение ребёнка
13.07.1891
Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фурсов Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1894