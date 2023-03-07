Назаровъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаровъ Никита

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.09.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1857

Отец: Назаровъ Фролъ

Мать: Назарова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1884

Жена: Назарова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1884

Сын: Назаровъ Яковъ

Мать ребёнка: Назарова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
21.03.1888

Дочь: Назарова Мария

Мать ребёнка: Назарова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаровъ Тихонъ

Мать ребёнка: Назарова Анна

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