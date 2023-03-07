Назаровъ Никита
Место рождения
Дата рождения13.09.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1857
Отец: Назаровъ Фролъ
Мать: Назарова Анна
Бракосочетание
27.01.1884
Жена: Назарова Анна
Рождение ребёнка
20.10.1884
Сын: Назаровъ Яковъ
Мать ребёнка: Назарова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
21.03.1888
Дочь: Назарова Мария
Мать ребёнка: Назарова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаровъ Тихонъ
Мать ребёнка: Назарова Анна