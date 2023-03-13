Чекаловъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекаловъ Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Чекаловъ Федоръ

Мать: Чекалова Матрена

Бракосочетание
30.01.1894

Жена: Чекалова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1894

Дочь: Чекалова Анна

Мать ребёнка: Чекалова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1896

Сын: Чекаловъ Сергей

Мать ребёнка: Чекалова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1903

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Чекалова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1907

Сын: Чекаловъ Василий

Мать ребёнка: Чекалова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.07.1916

Жена: Мокина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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