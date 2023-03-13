Чекаловъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Чекаловъ Федоръ
Мать: Чекалова Матрена
Бракосочетание
30.01.1894
Жена: Чекалова Прасковья
Рождение ребёнка
24.11.1894
Дочь: Чекалова Анна
Мать ребёнка: Чекалова Прасковья
Рождение ребёнка
10.09.1896
Сын: Чекаловъ Сергей
Мать ребёнка: Чекалова Прасковья
Рождение ребёнка
15.11.1903
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Чекалова Прасковья
Рождение ребёнка
01.01.1907
Сын: Чекаловъ Василий
Мать ребёнка: Чекалова Прасковья
Бракосочетание
03.07.1916
Жена: Мокина Евдокия