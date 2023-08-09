Клепикова - Седунова (Сутягина) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова - Седунова (Сутягина) Анна Михайлова

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

26.06.1836

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Сутягин Михайло

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.02.1804

Муж: Клепиков - Седунов Максим Иванов

Рождение ребёнка
19.03.1805

Дочь: Дария Максимова

Отец ребёнка: Клепиков - Седунов Максим Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.05.1807

Сын: Клепиков (седунов) Феодор Максимов

Отец ребёнка: Клепиков - Седунов Максим Иванов

Рождение ребёнка
17.04.1809

Сын: Клепиков (седунов) Иоанн Максимов

Отец ребёнка: Клепиков - Седунов Максим Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1811

Дочь: Домника Максимова

Отец ребёнка: Клепиков - Седунов Максим Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Клепиков (седунов) Григорий Максимов

Отец ребёнка: Клепиков - Седунов Максим Иванов

Смерть
26.06.1836
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: старостию