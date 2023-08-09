Клепикова - Седунова (Сутягина) Анна Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти26.06.1836
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Сутягин Михайло
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1804
Рождение ребёнка
19.03.1805
Дочь: Дария Максимова
Отец ребёнка: Клепиков - Седунов Максим Иванов
Рождение ребёнка
Около ?.05.1807
Сын: Клепиков (седунов) Феодор Максимов
Отец ребёнка: Клепиков - Седунов Максим Иванов
Рождение ребёнка
17.04.1809
Сын: Клепиков (седунов) Иоанн Максимов
Отец ребёнка: Клепиков - Седунов Максим Иванов
Рождение ребёнка
15.01.1811
Дочь: Домника Максимова
Отец ребёнка: Клепиков - Седунов Максим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Клепиков (седунов) Григорий Максимов
Отец ребёнка: Клепиков - Седунов Максим Иванов
Смерть
26.06.1836
Причина смерти: старостию