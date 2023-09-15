Сутягин Михайло
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Клепикова - Седунова Анна Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Пелагия Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно