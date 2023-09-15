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Сутягин Михайло

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Сутягин Василий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Клепикова - Седунова Анна Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Пелагия Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Сутягин Стефан Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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