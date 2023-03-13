Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Лукьяновъ Вавила

Мать: Федосья

Смерть
1792
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