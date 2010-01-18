Батт Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1939
Дата смерти18.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1967
Сын: Батт Александр Викторович
Отец ребёнка: Батт Виктор Александрович
Рождение ребёнка
10.05.1970
Отец ребёнка: Батт Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.2010