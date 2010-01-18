Батт Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батт Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1939

Дата смерти

18.01.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1944 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1967

Сын: Батт Александр Викторович

Отец ребёнка: Батт Виктор Александрович

Рождение ребёнка
10.05.1970

Сын: Батт Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Батт Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батт Виктор Александрович

Смерть
18.01.2010
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