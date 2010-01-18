Батт Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батт Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1967

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1967

Отец: Батт Виктор Александрович

Мать: Батт Елена

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