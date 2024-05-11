Апполонова (Воробьева) Валентина Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАпполонова (Воробьева) Валентина Васильевна

Апполонова (Воробьева) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Василий Ефимович

Мать: Воробьева (Вероятно Сейц) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполонова Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паникаровская (Апполонова) Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова (Апполонова) Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова (Апполонова) Елена

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.