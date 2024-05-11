Апполонова (Воробьева) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполонова Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паникаровская (Апполонова) Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова (Апполонова) Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова (Апполонова) Елена
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно