Казакова Прасковья Евсеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Дочь: Казакова Василиса Романовна
Отец ребёнка: Казаков Роман Иванович
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Отец ребёнка: Казаков Роман Иванович
Смерть
Неизвестно