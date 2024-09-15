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Казакова Прасковья Евсеевна

Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1737 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Роман Иванович

Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Дочь: Казакова Василиса Романовна

Отец ребёнка: Казаков Роман Иванович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Казаков Симон Романович

Отец ребёнка: Казаков Роман Иванович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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