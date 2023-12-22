Константинов Михаил
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Николаев Виктор
Мать: Николаева Татьяна
Бракосочетание
Около 1946
Жена: Константинова Марфа
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Константинова Марфа
Рождение ребёнка
15.06.1955
Дочь: Андреева Татьяна
Мать ребёнка: Константинова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Сергей
Мать ребёнка: Константинова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Константинова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Константинова Марфа
Смерть
Неизвестно