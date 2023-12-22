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Константинов Михаил

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Место рождения

Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Николаев Виктор

Мать: Николаева Татьяна

Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Около 1946

Жена: Константинова Марфа

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Константинова Марфа

Рождение ребёнка
15.06.1955

Дочь: Андреева Татьяна

Мать ребёнка: Константинова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Сергей

Мать ребёнка: Константинова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Александр

Мать ребёнка: Константинова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Владимир

Мать ребёнка: Константинова Марфа

Смерть
Неизвестно
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