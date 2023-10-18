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(Константинова) Валентина
(Константинова) Валентина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Женский
Отец
Константинов Михаил
1917 г.р.
Мать
Константинова (Ермак) Марфа
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Константинов Михаил
Мать:
Константинова Марфа
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