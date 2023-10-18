(Константинова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Константинова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Константинов Михаил

Мать: Константинова Марфа

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