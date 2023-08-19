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Панко/в/ Федор Семенович

Место рождения

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1915

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Панко Семен

Мать: ?

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 1941 по ?.05.1942
Призван Свердловским РВК краснофлотец,сержант 3 бат. 9 ба мор.пех.
Военная награда
08.06.1967
Указом ПВС СССР награжден медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ шк-45,ящ-13
Военная награда
06.04.1985
Приказом МО СССР награжден орденом "Отечественной войны" 1ст ,запись № 87
ЦА ВМФ СССР г.Гатчина, шк-30, ящ-30
Смерть
После 1985