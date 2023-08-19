Панко/в/ Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Панко Семен
Мать: ?
Военная служба
С 1941 по ?.05.1942
Призван Свердловским РВК краснофлотец,сержант 3 бат. 9 ба мор.пех.
Военная награда
08.06.1967
Указом ПВС СССР награжден медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ шк-45,ящ-13
Военная награда
06.04.1985
Приказом МО СССР награжден орденом "Отечественной войны" 1ст ,запись № 87
ЦА ВМФ СССР г.Гатчина, шк-30, ящ-30
Смерть
После 1985