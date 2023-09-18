Троянская (Цапца) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Цапца Фёдор
Мать: Цапца Анастасия
Рождение ребёнка
С 1951 по 1952
Сын: Троянский Иван
Отец ребёнка: Троянский Иван Семенович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Троянский Иван Семенович
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Алла Ивановна
Отец ребёнка: Троянский Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно