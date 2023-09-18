Троянская (Цапца) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троянская (Цапца) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Цапца Фёдор

Мать: Цапца Анастасия

Рождение ребёнка
С 1951 по 1952

Сын: Троянский Иван

Отец ребёнка: Троянский Иван Семенович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Троянский Иван Семенович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Алла Ивановна

Отец ребёнка: Троянский Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троянский Иван Семенович

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