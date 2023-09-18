Цапца (Гончаренко (Кириченко)) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Гончаренко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1925
Отец ребёнка: Цапца Фёдор
Славгородское, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Троянская Евдокия
Отец ребёнка: Цапца Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова Ксения (Шура)
Отец ребёнка: Кириченко Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цапца Пётр
Отец ребёнка: Цапца Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стаценко Полина
Отец ребёнка: Цапца Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цапца Михаил
Отец ребёнка: Цапца Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цапца Илья
Отец ребёнка: Цапца Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цапца Тихон
Отец ребёнка: Цапца Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цапца Андрей
Отец ребёнка: Цапца Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лялина Валентина
Отец ребёнка: Цапца Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Нина
Отец ребёнка: Цапца Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цапца Николай
Отец ребёнка: Цапца Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Анна
Отец ребёнка: Цапца Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цапца Фёдор
Смерть
Около 1983