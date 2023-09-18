Цапца (Гончаренко (Кириченко)) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цапца (Гончаренко (Кириченко)) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Гончаренко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1925

Сын: Цапца Василий Федорович

Отец ребёнка: Цапца Фёдор

Славгородское, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Троянская Евдокия

Отец ребёнка: Цапца Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова Ксения (Шура)

Отец ребёнка: Кириченко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цапца Пётр

Отец ребёнка: Цапца Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стаценко Полина

Отец ребёнка: Цапца Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цапца Михаил

Отец ребёнка: Цапца Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цапца Илья

Отец ребёнка: Цапца Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цапца Тихон

Отец ребёнка: Цапца Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цапца Андрей

Отец ребёнка: Цапца Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лялина Валентина

Отец ребёнка: Цапца Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Нина

Отец ребёнка: Цапца Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цапца Николай

Отец ребёнка: Цапца Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Анна

Отец ребёнка: Цапца Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цапца Фёдор

Смерть
Около 1983
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