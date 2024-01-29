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Бобровская Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобровский Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Бобровская Анна Андреевна

Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович

Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: Филатова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович

Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: Филатова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бобровский Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бобровский Петр Андреевич

Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бобровская Елена Андреевна

Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Филатова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович

Смерть
1946

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