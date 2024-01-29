Бобровская Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобровский Иван Андреевич
Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бобровская Анна Андреевна
Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
13.11.1899
Дочь: Филатова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
13.11.1899
Дочь: Филатова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бобровский Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бобровский Петр Андреевич
Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бобровская Елена Андреевна
Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Филатова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Бобровский Андрей Мартынович
Смерть
1946