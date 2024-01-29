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Филатова Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1899

Дата смерти

16.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1899

Отец: Бобровский Андрей Мартынович

Мать: Бобровская Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Филатов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Филатов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Филатов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
26.02.1926

Дочь: Юшкова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.1928

Дочь: Филатова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Филатоа Иван Михайлович

Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
27.07.1937

Дочь: Филатова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
05.07.1940

Дочь: Филатова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович

Смерть
16.05.1994

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