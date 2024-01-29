Филатова Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1899
Дата смерти16.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1899
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Филатов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Филатов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1926
Дочь: Юшкова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1928
Дочь: Филатова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
27.07.1937
Дочь: Филатова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
05.07.1940
Дочь: Филатова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Филатов Михаил Михайлович
Смерть
16.05.1994