Калинкина (Румянцева) Феона Петровна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1887
Рождение ребёнка
18.06.1888
Дочь: Маляревская Ирина Петровна
Отец ребёнка: Калинкин Петр Никитич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Луговая Юлиана Петровна
Отец ребёнка: Калинкин Петр Никитич
Рождение ребёнка
01.10.1897
Отец ребёнка: Калинкин Петр Никитич
Рождение ребёнка
23.02.1900
Дочь: Антонина Петровна
Отец ребёнка: Калинкин Петр Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно