Калинкина (Румянцева) Феона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинкина (Румянцева) Феона Петровна

Калинкина (Румянцева) Феона Петровна

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
29.06.1887

Муж: Калинкин Петр Никитич

Рождение ребёнка
18.06.1888

Дочь: Маляревская Ирина Петровна

Отец ребёнка: Калинкин Петр Никитич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Луговая Юлиана Петровна

Отец ребёнка: Калинкин Петр Никитич

Рождение ребёнка
01.10.1897

Сын: Калинкин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Калинкин Петр Никитич

Рождение ребёнка
23.02.1900

Дочь: Антонина Петровна

Отец ребёнка: Калинкин Петр Никитич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно