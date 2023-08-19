Смирнов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения30.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1892
Отец: Смирнов Иван Егоров
Бракосочетание
21.07.1910
Жена: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1912
Мать ребёнка: Смирнова Александра Степановна
Рождение ребёнка
04.02.1914
Сын: Смирнов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Смирнова Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно