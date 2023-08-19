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Смирнов Василий Иванович

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

30.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1892

Отец: Смирнов Иван Егоров

Мать: Смирнова Ольга Филипповна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
21.07.1910

Жена: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1912

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова Александра Степановна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1914

Сын: Смирнов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова Александра Степановна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Александра Степановна

Смерть
Неизвестно