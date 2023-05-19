Смирнова Ольга Филипповна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1884
Муж: Смирнов Иван Егоров
Рождение ребёнка
26.10.1885
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Рождение ребёнка
19.08.1887
Дочь: Смирнова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Рождение ребёнка
28.10.1889
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Рождение ребёнка
30.01.1892
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Рождение ребёнка
14.04.1894
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Рождение ребёнка
26.08.1895
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Рождение ребёнка
25.12.1896
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Рождение ребёнка
13.08.1899
Сын: Смирнов Александр Иванович
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Смерть
Неизвестно