Смирнова Ольга Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Ольга Филипповна

Смирнова Ольга Филипповна

Место рождения

Раменки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
15.04.1884

Муж: Смирнов Иван Егоров

Рождение ребёнка
26.10.1885

Сын: Смирнов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1887

Дочь: Смирнова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1889

Сын: Смирнов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
30.01.1892

Сын: Смирнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1894

Сын: Смирнов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1895

Сын: Смирнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1896

Сын: Смирнов Степан Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
13.08.1899

Сын: Смирнов Александр Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно