Иван Петров
Место рожденияд.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1797
Дочь: Зиновия Иванова
Мать ребёнка: Акилина Филиппова
д.Борисовки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.05.1800
Жена: Мария Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.08.1802
Сын: Демид Иванов
Мать ребёнка: Мария Яковлева
д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно