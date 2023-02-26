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Иван Петров

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Место рождения

д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1782 г.р.
До 1779 г.р.
До 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: ?

Мать: ?

д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1797

Дочь: Зиновия Иванова

Мать ребёнка: Акилина Филиппова

д.Борисовки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.05.1800

Жена: Мария Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.08.1802

Сын: Демид Иванов

Мать ребёнка: Мария Яковлева

д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлева

Смерть
Неизвестно
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