Перегудова (Урбан) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перегудова (Урбан) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1953

Отец: Урбан Петр

Мать: Урбан (Старинская) Женя Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перегудов Александр

Рождение ребёнка
28.04.1977

Дочь: (Перегудова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Перегудов Александр

Рождение ребёнка
21.08.1983

Дочь: (Перегудова) Ира Александровна

Отец ребёнка: Перегудов Александр

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