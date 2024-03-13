Перегудова (Урбан) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1953
Отец: Урбан Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перегудов Александр
Рождение ребёнка
28.04.1977
Дочь: (Перегудова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Перегудов Александр
Рождение ребёнка
21.08.1983
Дочь: (Перегудова) Ира Александровна
Отец ребёнка: Перегудов Александр