Урбан Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урбан Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урбан Роман

Мать ребёнка: Урбан (Старинская) Женя Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урбан Николай

Мать ребёнка: Урбан (Старинская) Женя Михайловна

Рождение ребёнка
27.03.1953

Дочь: Перегудова (Урбан) Галина Петровна

Мать ребёнка: Урбан (Старинская) Женя Михайловна

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