Урбан Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урбан Роман
Мать ребёнка: Урбан (Старинская) Женя Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урбан Николай
Мать ребёнка: Урбан (Старинская) Женя Михайловна
Рождение ребёнка
27.03.1953
Дочь: Перегудова (Урбан) Галина Петровна
Мать ребёнка: Урбан (Старинская) Женя Михайловна