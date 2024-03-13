Перегудов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перегудов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перегудова (Урбан) Галина Петровна

Рождение ребёнка
28.04.1977

Дочь: (Перегудова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Перегудова (Урбан) Галина Петровна

Рождение ребёнка
21.08.1983

Дочь: (Перегудова) Ира Александровна

Мать ребёнка: Перегудова (Урбан) Галина Петровна

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