Перегудов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1977
Дочь: (Перегудова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Перегудова (Урбан) Галина Петровна
Рождение ребёнка
21.08.1983
Дочь: (Перегудова) Ира Александровна
Мать ребёнка: Перегудова (Урбан) Галина Петровна