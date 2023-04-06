(Кувыркина) Таисия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1873
Крещение
17.05.1873
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Иван Константинов Кувыркин и законная его жена Татьяна Андреева, по единоверию. Восприемники: села Великого крестьянин Алексей Константинов Кувыркин и Евдокия Конста... Показать все
Смерть
Неизвестно