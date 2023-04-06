2 жена Кувыркина Татьяна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2 жена Кувыркина Татьяна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1866

Муж: Кувыркин Иван Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених: Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Иван Константинов кувыркин, единоверческого исповедания, вторым браком. Невеста: того же уезда, волости и села крестьянка Тать... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1873

Дочь: Таисия Иванова

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Константинов

Рождение ребёнка
07.01.1876

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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