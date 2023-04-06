2 жена Кувыркина Татьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1866
Жених: Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Иван Константинов кувыркин, единоверческого исповедания, вторым браком. Невеста: того же уезда, волости и села крестьянка Тать... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1873
Дочь: Таисия Иванова
Отец ребёнка: Кувыркин Иван Константинов
Рождение ребёнка
07.01.1876
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Кувыркин Иван Константинов
Смерть
Неизвестно