Давыдов Николай Павлович
Место рождениядеревня Максимовка, Демидовский район, Смоленская область
Дата рождения1923
Дата смерти18.08.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
деревня Максимовка, Демидовский район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
Демидовский РВК, Смоленская обл., Демидовский р-н
Смерть
18.08.1944
Литовская ССР, Мариямпольский уезд, г. Волковышки, около, р. Шешупа
Причина смерти: При переправе на реке Шешупе был тяжело ранен и утонул.