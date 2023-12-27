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Давыдов Николай Павлович

Место рождения

деревня Максимовка, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

18.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Чибисов (давыдов) Макс Павел Николаевич

Мать: Чибисова Давыдова Анастасия Прокопова

деревня Максимовка, Демидовский район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
Демидовский РВК, Смоленская обл., Демидовский р-н
Смерть
18.08.1944
Литовская ССР, Мариямпольский уезд, г. Волковышки, около, р. Шешупа
Причина смерти: При переправе на реке Шешупе был тяжело ранен и утонул.
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