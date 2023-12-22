Ястребков Георгий Никитич
Место рождения
Дата рождения03.04.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1895 ст.
Бракосочетание
31.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.
Мать ребёнка: Лаптева-Ульянова Варвара Прокопьевна
Рождение ребёнка
29.08.1915 ст.
Дочь: Ястребкова Вера Егоровна
Мать ребёнка: Лаптева-Ульянова Варвара Прокопьевна
Рождение ребёнка
17.01.1922
Дочь: Ястребкова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Лаптева-Ульянова Варвара Прокопьевна
Смерть
Неизвестно