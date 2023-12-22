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Ястребков Георгий Никитич

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Место рождения

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

03.04.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1895 ст.

Отец: Ястребков Никита Анисимович

Мать: Ястребкова Елена Иванова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
31.01.1914 ст.

Жена: Лаптева-Ульянова Варвара Прокопьевна

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.

Сын: Ястребков Иван Егорович

Мать ребёнка: Лаптева-Ульянова Варвара Прокопьевна

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.08.1915 ст.

Дочь: Ястребкова Вера Егоровна

Мать ребёнка: Лаптева-Ульянова Варвара Прокопьевна

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.01.1922

Дочь: Ястребкова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Лаптева-Ульянова Варвара Прокопьевна

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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