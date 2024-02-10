Сгибнева Четырёва Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1992
Сын: Сгибнев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сгибнев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1993
Сын: Сгибнев Егор Александрович
Отец ребёнка: Сгибнев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.2002
Сын: Сгибнев Савелий Александрович
Отец ребёнка: Сгибнев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
12.02.2003
Дочь: Сгибнева Лада Александровна
Отец ребёнка: Сгибнев Александр Васильевич