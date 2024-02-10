Сгибнева Четырёва Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева Четырёва Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгибнев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
30.01.1992

Сын: Сгибнев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сгибнев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
06.12.1993

Сын: Сгибнев Егор Александрович

Отец ребёнка: Сгибнев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.2002

Сын: Сгибнев Савелий Александрович

Отец ребёнка: Сгибнев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.2003

Дочь: Сгибнева Лада Александровна

Отец ребёнка: Сгибнев Александр Васильевич

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