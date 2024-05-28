Сгибнев Александр Васильевич
Место рожденияп. Дружный Варненский район Челябинская область
Дата рождения25.08.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1992
Сын: Сгибнев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Сгибнева Четырёва Валентина Петровна
Рождение ребёнка
06.12.1993
Сын: Сгибнев Егор Александрович
Мать ребёнка: Сгибнева Четырёва Валентина Петровна
Рождение ребёнка
24.02.2002
Сын: Сгибнев Савелий Александрович
Мать ребёнка: Сгибнева Четырёва Валентина Петровна
Рождение ребёнка
12.02.2003
Дочь: Сгибнева Лада Александровна
Мать ребёнка: Сгибнева Четырёва Валентина Петровна