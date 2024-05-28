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Сгибнев Александр Васильевич

Место рождения

п. Дружный Варненский район Челябинская область

Дата рождения

25.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1969

Отец: Сгибнев Василий Александрович

Мать: Сгибнева Магалюс Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сгибнева Четырёва Валентина Петровна

Рождение ребёнка
30.01.1992

Сын: Сгибнев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Сгибнева Четырёва Валентина Петровна

Рождение ребёнка
06.12.1993

Сын: Сгибнев Егор Александрович

Мать ребёнка: Сгибнева Четырёва Валентина Петровна

Рождение ребёнка
24.02.2002

Сын: Сгибнев Савелий Александрович

Мать ребёнка: Сгибнева Четырёва Валентина Петровна

Рождение ребёнка
12.02.2003

Дочь: Сгибнева Лада Александровна

Мать ребёнка: Сгибнева Четырёва Валентина Петровна

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