Нетунахина Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1891
Сын: Нетунахин Константин Павлович
Отец ребёнка: Нетунахин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
12.04.1891
Сын: Нетунахин Василий Павлович
Отец ребёнка: Нетунахин Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно