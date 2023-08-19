Нетунахина Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетунахина Анна Сергеевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1891

Сын: Нетунахин Константин Павлович

Отец ребёнка: Нетунахин Павел Григорьевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1891

Сын: Нетунахин Василий Павлович

Отец ребёнка: Нетунахин Павел Григорьевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетунахин Павел Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно